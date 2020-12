Garfagnana



Neve a quote collinari in Garfagnana

mercoledì, 2 dicembre 2020, 08:24

Fiocchi di neve sopra i 500 m.s.l.m. in Valle del Serchio. Molte località montane e collinari della Garfagnana e Mediavalle si sono infatti svegliate questa mattina imbiancate.



La sala operativa della protezione civile regionale, già nel pomeriggio di ieri, aveva emesso un'allerta di codice giallo su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione valida dalle 21 di ieri sera alla mezzanotte di oggi.



Nella foto, scattata da Roberta Gemignani, una testimonianza di come si presenta stamattina (giorno di Santa Bibiana, compatrona del paese con San Rocco) il borgo di Vibbiana (765 m.s.l.m.), frazione del comune di San Romano in Garfagnana, con vista mozzafiato sulla Fortezza delle Verrucole.