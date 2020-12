Pd: “Vagli, la politica ha il dovere di fare chiarezza”

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:04

Il segretario comunale Pd di Vagli Sotto formula un duro attacco a Mario Puglia e al sindaco colpevole di non aver preso una ferma e decisa posizione di condanna nei confronti dell'ex vice-sindaco e dirigente dell'ufficio tecnico del comune

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:32

I consiglieri Luigi Pellegrinotti e Simone Braccini, eletti nella lista di Giovanni Lodovici che ha vinto le elezioni comunali del 2019 nel comune di Vagli di Sotto, in quota Lega, hanno dichiarato di voler costituire un gruppo autonomo in consiglio comunale dopo le ultime vicende

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:14

Un “ritocco” che, magari, per il singolo cittadino non comporterà un sacrificio insostenibile ma che arriva in un momento non certamente facile e nel quale non ci si attende l’introduzione di nuove tasse

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:16

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 5

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:45

In Toscana sono 116.979 i casi di positività al Coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali)

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:07

Codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle 13 di domani, giovedì 24 dicembre, alla mezzanotte dello stesso giorno. Il rinforzo dei venti di Libeccio parte oggi pomeriggio sui crinali dell'Appennino e sottovento