Garfagnana



“Regalo” sotto l’albero per gli automobilisti: la revisione aumenterà del 22%

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:14

di simone pierotti

La notizia è passata abbastanza nell’anonimato, come quasi sempre accade in occasione delle novità che vanno a toccare le tasche dei cittadini. Nella selva degli infiniti dpcm, bonus, sconti, lotterie e cashback, ai più era passata inosservata ma non ad un esperto del settore, che ci ha segnalato la news.

Nell’ultima legge di bilancio arriva una sorpresa per gli automobilisti italiani e per le aziende di trasporto o che utilizzano molti mezzi, ovvero l’aumento della tariffa della revisione auto che nel 2021 salirà del 22%, con il costo finale che passerà dai 66,88 euro attuali a 79,02 euro, prezzo iva compresa. Un “ritocco” che, magari, per il singolo cittadino non comporterà un sacrificio insostenibile ma che arriva in un momento non certamente facile e nel quale non ci si attende l’introduzione di nuove tasse. In totale parliamo di un introito maggiore di 200 milioni di euro su tutto il parco auto nazionale.

A parziale ristoro del provvedimento arriva un nuovo bonus: “il buono veicoli sicuri” dal valore di 9,95 euro, destinato a chi sottoporrà l’auto a revisione nel triennio 2021 – 2023, da utilizzare una volta sola.