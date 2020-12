Garfagnana



Sciopero dei dipendenti pubblici

domenica, 6 dicembre 2020, 10:02

"Rinnoviamo la PA: assunzioni, sicurezza, contratti". Queste le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. La protesta al presidio davanti alla prefettura di Lucca il 9 dicembre a partire dalle ore 10.00 promosso da Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e Uil Pa di Lucca.



"La presenza fisica - si legge nella nota delle OOSS FP CGIL CISL FP e UIL FPL UIL PA - è molto limitata – una ristrettissima rappresentanza delle OOSS e delle lavoratrici ed i lavoratori pubblici – date le misure restrittive imposte per impedire i contagi - ma il sostegno all’iniziativa viene espresso da tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei comparti della sanità, delle funzioni locali e delle funzioni centrali. Le lavoratrici e i lavoratori: della sanità pubblica sono stati e sono in prima linea a combattere la pandemia in un contesto senza precedenti e rischiano ed hanno dato la vita non perché sono eroi ma perché sono professionisti; degli enti centrali e locali hanno fatto e fanno funzionare le amministrazioni pubbliche anche quando i governi hanno tagliato risorse e privatizzato i servizi ai cittadini e ora, anche in smart working e con mezzi propri, sono sempre a disposizione dei cittadini e delle imprese, nei servizi educativi, sociali, di polizia municipale, manutenzione, nell’assistenza ai cittadini e garantiscono la loro sicurezza, prendendosi cura del paese e rischiando in prima persona".



"Chiediamo - affermano -: un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione dei precari per il bene dei cittadini e delle imprese; in sanità, dove anni di tagli sconsiderati (36 miliardi in 10 anni) hanno indebolito la capacità di risposta del sistema sanitario che ha retto e regge grazie al sacrificio ed alla dedizione degli operatori sanitari. Assunzioni per far fronte nell’immediato alla pandemia ma poi stabili per rafforzare il Sistema sanitario, anche procedendo nelle stabilizzazioni. In tutti gli enti locali e centrali, svuotati di personale dal blocco delle assunzioni e dai pensionamenti per garantire servizi pubblici più efficienti e rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori in proprio e delle partite iva Nei prossimi due anni sono previsti i pensionamenti di 500.000 dipendenti".



"Sicurezza: per garantire massimi livelli di protezione e tutela della salute a tutto il personale sanitario e degli enti della Pubblica Amministrazione. In tutti i luoghi di lavoro il personale deve essere fornito di adeguati DPI, gli ambienti devono essere sicuri ed occorre impedire che il personale subisca quotidianamente aggressioni. I carichi di lavoro devono essere sostenibili fisicamente e psicologicamente; basta turni che superano spesso le 12 ore. Gli operatori sanitari sono aggrediti negli ospedali. I lavoratori pubblici sono offesi e denigrati. Ma nella pandemia, senza protezioni e con pesanti carichi di lavoro, hanno organizzato il lavoro e i servizi. Meritano protezione e rispetto".



"Il rinnovo del contratto: i Contratti di Sanità, Enti Locali, Amministrazioni centrali sono scaduti da due anni. La pandemia ha dimostrato che il lavoro pubblico è importante per rispondere alle esigenze del paese e i servizi pubblici per cittadini e imprese vanno rafforzati. Occorrono più risorse per i contratti di tutti i lavoratori pubblici per riformare il sistema di qualificazione professionale, per la formazione, per valorizzare le competenze e riconoscere le professionalità. Queste sono priorità se si vuole innovare la Pubblica Amministrazione e dare servizi migliori e di qualità a cittadini e imprese".