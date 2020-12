Garfagnana : vagli sotto



"Stop ai lavori in difformità presso la cava Colubraia"

venerdì, 4 dicembre 2020, 12:40

Con ordinanza n. 9 del 1 dicembre, il presidente del Parco delle Alpi Apuane Alberto Putamorsi ha sospeso i lavori presso la cava Colubraia Formignacola nel comune di Vagli Sotto - si legge nella nota - "in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale e dal nulla osta del Parco".

"A seguito della comunicazione da parte del Comando Guardiaparco e la segnalazione della Regione Carabinieri Forestale Toscana (Stazione di Camporgiano) - si legge nella nota del Parco -, presso la cava Colubraia è stato realizzato lo scarico nel ravaneto sottostante la cava, di materiale detritico, di terre e di rifiuti speciali non pericolosi da attività estrattive (marmettola). Una lavorazione non consentita da alcuna autorizzazione. L’ordinanza ha disposto la sospensione immediata dello sversamento di qualsiasi materiale nel ravaneto e nei versanti sottostanti la cava, “la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” e la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche relativamente alle lavorazioni eseguite in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale, dalla valutazione d’incidenza e dal nulla osta del Parco".

"Nell’obbligare la ditta Onymar Quarris S.r.l., con sede a Carrara a rendere accessibili i luoghi interessati dalle opere difformi per i controlli del Comando Guardiaparco e per i monitoraggi finalizzati a verificare gli impatti e le incidenze determinatesi sull’ambiente - conclude la nota -, l’ordinanza impone alla ditta di realizzare tutte le dovute le opere di risistemazione ambientale".