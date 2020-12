Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 7 dicembre 2020, 17:58

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Barga, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 gennaio 2021

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:47

Intervento del vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e del consigliere di maggioranza del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini

lunedì, 7 dicembre 2020, 14:08

In Toscana i casi di positività al Coronavirus, registrati dall'inizio dell'emegenza a febbraio, oggi raggiungono quota 108.990, 593 in più rispetto a ieri (lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente)

lunedì, 7 dicembre 2020, 11:12

A denunciare il nuovo episodio, l'ennesimo in Garfagnana dove negli ultimi mesi sono stati già cinque gli attacchi per cui è stato richiesto l'indennizzo, è Coldiretti Lucca

domenica, 6 dicembre 2020, 16:51

Auguri di Natale online per l’ultimo appuntamento del 2020 con i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: giovedì 10 dicembre alle ore 21 si terrà l’incontro Auguri dal Museo! con Andrea Campoli

domenica, 6 dicembre 2020, 15:41

Nel dettaglio ecco i nuovi casi in Valle del Serchio: Pescaglia 2, Barga 8, Borgo a Mozzano 4, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 1