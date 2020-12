Garfagnana



Test sierologici rapidi gratuiti a Vagli di Sotto

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:27

Il Lions Club Garfagnana, attraverso i suoi medici, prosegue martedì 8 dicembre 2020 dalle 09.00 alle 13.00 l'azione di screening per aiutare la popolazione della Valle del Serchio in questo difficile momento di emergenza sanitaria. Verrà offerto gratuitamente un test sierologico rapido che consentirà di ottenere una risposta nel giro di pochi minuti, individuando se il soggetto ha sviluppato gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al Sars Cov-2.



I risultati del test, che indicano quindi se la persona è entrata in contatto col virus, sono immediati. In caso di risultato positivo al test, l'interessato sarà invitato a richiedere l'effettuazione del tampone all'Azienda Usl competente.



I minorenni che intendano sottoporsi al test dovranno presentarsi accompagnati da un adulto. È possibile anche la partecipazione di residenti di altri comuni, compilando e portando con sé l'autocertificazione, indicando per lo spostamento la motivazione sanitaria.



"Vogliamo ringraziare - afferma Lions - Cooperativa Apuana Marmi Vagli per la sensibilità dimostrata e la collaborazione grazie alla quale tutto questo sarà possibile, contribuendo al successo ed alla valorizzazione della manifestazione. Grazie per il sostegno offerto in un periodo come questo, dimostrando tutta la loro vicinanza e partecipazione alle nostre iniziative e alla popolazione. Il mondo dell'impresa ed i Lions, insieme in una sinergia costruttiva e preziosa, con il comune obiettivo di aiutare quanto più possibile la nostra gente".