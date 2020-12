Garfagnana : gallicano



"Troppi incidenti sotto il cavalcavia, perché non mettere un dosso artificiale?"

sabato, 5 dicembre 2020, 11:31

di daniele venturini

L'ennesimo incidente stradale verificatosi giovedì a Gallicano sotto il cavalcavia dello svincolo che dalla Ludovica, vicino al Bar Flamingo, immette nel nuovo ponte sul fiume Serchio, per Fornaci di Barga (leggi qui), ha aperto un interessante dibattito su Facebook.



Premesso che in quell'incrocio si sono verificati molti incidenti stradali, alcuni con feriti, e considerato che viene percepito dalle persone della Valle pericoloso, come si deduce anche dal dibattito "virtuale" scatenatosi sul web tra gli utenti della strada che, regolarmente, percorrono quel tratto di strada provinciale, La Gazzetta del Serchio ha ritenuto doveroso ritornare sull’argomento, in quanto sono emersi interessanti spunti.



Dai commenti (sono più di 80) è emersa innanzitutto la preoccupazione delle persone quando si trovano a percorrere quell’incrocio. Tralasciando l'ultimo episodio, ma parlando in generale delle possibili cause che possano indurre gli automobilisti a rimanere vittime di scontri, sono state avanzate diverse ipotesi: dalla velocità con cui alcuni utenti percorrerebbero lo svincolo direzione Gallicano - Fornaci, alla disattenzione e imperizia nell’attraversare l’incrocio in parola, sino ad ipotizzare, in qualche caso, l’uso del telefonino da parte degli utenti della strada.



Dal dibattito è stata anche fatta una proposta che la redazione si riporta all’attenzione dell’ente proprietario della strada, ovvero la provincia di Lucca: “Mettere un dosso artificiale nello svincolo che dalla Ludovica, affianco al Bar Flamingo porta sotto il cavalcavia; in quel tratto di strada di circa 50 metri, che è in discesa, potrebbe essere collocato, il dosso artificiale come richiesto da molti cittadini".