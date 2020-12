Garfagnana



Uffici postali a mezzo servizio, Tamagnini (FdI) non ci sta: “Il covid paravento per i risparmi dell’azienda”

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:02

di simone pierotti

In questi ultimi giorni stanno facendo il giro del web alcune foto scattate all’esterno degli uffici postali della Garfagnana. Fa freddo, piove, d’altronde è la stagione, e tante persone, per lo più anziani, sono costretti a lunghe attese in coda all’esterno. E’ un po' la nuova realtà venutasi a creare con l’avvento del covid-19, con modalità di accesso ad uffici e servizi in maniera differente. Il problema è che in tante zone, come quelle montane e periferiche, i servizi, che già erano stati penalizzati da tagli e riorganizzazioni precedenti, hanno subito pesanti ridimensionamenti a discapito dei cittadini.

E’ il caso di Poste Italiane, contro cui si scaglia Roberto Tamagnini, consigliere comunale di Castiglione e presidente regionale del Dipartimento di cultura rurale di Fratelli d’Italia. “Con la prima ondata del covid, Poste Italiane ha dimezzato i servizi. Nel caso del paese di Chiozza addirittura l’ufficio, che apriva tre giorni a settimana, fu chiuso. Solo l’intervento dell’amministrazione comunale di Castiglione indusse l’azienda a ripristinare l’apertura per un giorno a settimana. Ancora oggi l’ufficio apre un solo giorno a settimana!”.

Una situazione comune a tutta la Garfagnana. “E’ così ovunque, capisco le limitazioni imposte dal covid ma Poste Italiane non ha più ripristinato il servizio, è sembrata più trovare l’occasione per un ridimensionamento ed un risparmio. Vi sembra logico che a Castelnuovo l’ufficio, dallo scorso aprile, apra solo la mattina? Oltre agli abitanti, ci sono le scuole, l’ospedale, gli uffici, le attività commerciali, come è possibile offrire un servizio adeguato? Infatti tutti i giorni si formano code infinite, al freddo e al gelo”.

Quali possono essere le iniziative concrete da parte della politica? “Al di là delle tante proteste e lamentele dei cittadini, da parte delle varie amministrazioni comunali e dell’Unione dei Comuni sono partite varie istanze dirette a Poste Italiane. Come partito, ci stiamo muovendo coi nostri rappresentanti sia in Regione che al Governo, attendiamo risposte da parte dell’azienda. Purtroppo non rappresenta una novità che, per mere”.