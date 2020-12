Garfagnana



Unione Comuni Garfagnana, via a cinque seminari tematici

giovedì, 31 dicembre 2020, 11:05

L’emergenza sanitaria ed economica nella quale ci troviamo richiede alle pubbliche amministrazioni uno sforzo eccezionale nella direzione di tradurre in provvedimenti concreti l’istanza di semplificazione proveniente dalle imprese, supportandole al meglio nel cogliere le opportunità derivanti dai più recenti provvedimenti governativi.

Alla luce delle importanti novità legislative intervenute negli ultimi mesi e nel rispetto delle proprie finalità statutarie, l’Unione Comuni Garfagnana sta lavorando alla programmazione di una serie di attività formative e di supporto, previste nei primi mesi del nuovo anno,che possano fornire ai funzionari dei Comuni della Garfagnana e ai professionisti del territorio gli elementi conoscitivi necessari ad aiutare gli operatori economici a cogliere le opportunità dei provvedimenti di aiuto messi in campo dal Governo.

Lo scopo principale è rappresentato dall’esigenza di promuovere la conoscenza delle possibilità offerte dalle recenti norme e formare il personale dell’Unione e dei Comuni - congiuntamente ai professionisti, tecnici iscritti agli albi e collegi professionali della provincia di Lucca - in alcuni settori chiave per la ripresa economica.

Per consentire agli enti di professionalizzare adeguatamente con una formazione dedicata i propri funzionari e i professionisti che ne faranno richiesta, l’attività formativa, a titolo gratuito, sarà organizzata in una serie di webinar, in modo da rispettare tutte le normative di prevenzione Covid 2019. Saranno inoltre rilasciati per i moduli tecnici i crediti formativi da parte degli ordini, in modo da dare ai professionisti e tecnici degli Enti interessati un riconoscimento utile in linea con le regole ordinistiche.

“L’obiettivo del progetto” – riferisce il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi – “è quello di offrire un concreto supporto formativo agli addetti ai lavori nei Comuni facenti parte dell’Unione, ai professionisti della Garfagnana che ne faranno richiesta, attraverso una serie di attività di formazione e accompagnamento, volte ad approfondire alcune tematiche veramente attuali, quali la semplificazione in campo urbanistico ed edilizio. Un particolare spazio verrà riservato all’efficientamento e della transizione energetica, con particolare attenzione all’Ecobonus che, come noto, consente la detrazione fiscale del 110% per interventi in ambito privato. Questo andrà a contribuire, anche nel nostro territorio, alla ripresa dell’economia duramente colpita dall’emergenza sanitaria, a partire dalle costruzioni e lavori edilizi nonchè a contenere i costi di riscaldamento e rendere il nostro territorio sempre più green. Siamo orgogliosi come Unione Comuni di aver realizzato questo coordinamento ed essere all’avanguardia nel farsi cura del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei turisti e desideriamo ringraziare gli ordini e collegi professionali per la disponibilità manifestata che testimonia l’importante ruolo che l’Unione sta assumendo nel campo della pianificazione territoriale”.