Garfagnana



Vagli, "Cambiamo!" chiede al prefetto il commissariamento del comune

lunedì, 21 dicembre 2020, 10:11

Con una richiesta firmata da Simone Simonini, Roberto Andreotti, Luigi Zaccaria e Valdemaro Panzani, i dirigenti di "Cambiamo!" hanno chiesto provvedimenti alla prefettura di Lucca sul caso Vagli Sotto.



"Abbiamo inviato una nostra missiva ponendo il nostro pensiero sul terremoto politico-amministrativo che sta sconvolgendo il comune di Vagli Sotto - affermano -. Dopo le vicende giudiziarie, come gruppo politico "Cambiamo! Con Toti" ci sentiamo in dovere, visto il clima aspro vissuto dalla comunità, di chiedere di prendere in considerazione il commissariamento dell'ente".



"Siamo garantisti - sottolineano -, e con questa nota, non intendiamo distogliere energie preziose al lavoro degli inquirenti, ma dopo i gravi fatti emersi, riteniamo opportuno e doveroso che vi sia una guida imparziale ed esterna a tutela della comunità. I dirigenti in conclusione della lettera ne hanno approfittato per fare i migliori auguri di Natale a sua Eccellenza il Prefetto".