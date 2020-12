Garfagnana



Vagli, Lega costituisce un gruppo autonomo in consiglio comunale: "Attacchi strumentali"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:32

di daniele venturini

I consiglieri Luigi Pellegrinotti e Simone Braccini, eletti nella lista di Giovanni Lodovici che ha vinto le elezioni comunali del 2019 nel comune di Vagli di Sotto, in quota Lega, hanno dichiarato di voler costituire un gruppo autonomo in consiglio comunale dopo le ultime vicende.



"Nella primavera del 2019 - esordiscono - ci siamo impegnati a sostenere il sindaco Giovanni Lodovici in un progetto di rinnovamento e di buona amministrazione per il comune di Vagli e per i suoi cittadini. Siamo da sempre al servizio del territorio e della comunità, nel rispetto del mandato che gli elettori hanno loro affidato con l'esercizio democratico del voto popolare".

"Questa grande responsabilità - proseguono Pellegrinotti e Braccini - non deve però far venire meno quei presupposti di onestà e trasparenza che da sempre ci contraddistinguono e che contraddistinguono il nostro movimento; per questi motivi, pur continuando a sostenere il sindaco Lodovici, abbiamo deciso di costituire un gruppo autonomo in consiglio comunale. Crediamo nel lavoro della procura della repubblica di Lucca, però siamo garantisti e nessuno può essere giudicato colpevole fino a che la sentenza di condanna non passi in giudicato. Per questo motivo riteniamo opportuno, con questo gesto, dare un forte segnale per il bene del comune di Vagli e dei suoi cittadini".

"Come commissario della Lega sul territorio - aggiunge Pellegrinotti - devo però rimandare al mittente ogni accusa rivolta agli esponenti della Lega, di ogni livello, che in queste ore stanno subendo attacchi strumentali gratuiti, soprattutto dagli alleati, che non fanno certo bene all'elettorato di centrodestra, anche in vista delle prossime elezioni. Aver condiviso cene o pranzi a fianco di un sindaco o di un consigliere comunale, al momento, non è un reato. A Vagli hanno condiviso ruoli nelle passate amministrazioni ed in Asbuc, le stesse persone che ora hanno messo in atto una vera e propria caccia alle streghe, solo per una miope e pretestuosa ripicca politica".