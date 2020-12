Vigili del fuoco operativi anche la notte di Capodanno

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 31 dicembre 2020, 15:23

Ha vinto Maria Enrichetta Cavani di Castiglione di Garfagnana andando a fare il bis con la befanata dello scorso anno dal titolo 'La Befana è sempre quella' scritta assieme a Marilina Pighini che è stata messa in musica magistralmente dal m. Paolo Razzuoli

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:58

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio, a gran parte della...

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:49

Nella tarda mattinata l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Stefano Baccelli, il sindaco Michele Giannini, la geometra Valentina Vannetti dell'ufficio tecnico comunale, e altri tecnici, si sono recati in località La Madonnina di Fornovolasco dove questa notte si è verificato una frana di grosse dimensioni

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:44

Nel dettaglio ecco i nuovi contagi in Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Barga 1, Borgo a Mozzano 6, Minucciano 1, Molazzana 1

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:42

In Toscana sono 120.328 i casi di positività al Coronavirus, 632 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 106.977 (88,9% dei casi totali)

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:07

Sul sito istituzionale del comune di San Romano in Garfagnana sono stati pubblicati alcuni contributi scientifici sulla frana che 100 anni fa portò all'abbandono del piccolo borgo