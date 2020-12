Garfagnana



Virtuale la 41^ Fiaccolata di Gallicano: beneficenza a favore delle misericordie

domenica, 20 dicembre 2020, 20:49

di gabriele muratori

Diversa dagli anni passati a causa delle restrizioni Covid, la tradizionale fiaccolata natalizia di Gallicano, che si è tenuta questa sera nella piazza del paese e che quest'anno raggiunge l'edizione numero 41.



"Diversa ma significativa - ha commentato il sindaco di Gallicano David Saisi -. L'evento di quest'anno infatti si svolgerà seguendo le dovute limitazioni imposte dalle norme anti-covid, e per questo abbiamo deciso di organizzare una raccolta benefica in favore di coloro che tutti i giorni combattono in prima linea contro questa pandemia".



Hanno infatti partecipato tutte le misericordie della Garfagnana e Mediavalle del Serchio, piú altre della piana lucchese che si sono ritrovate assieme, dando vita ad un luccichio di lampeggianti che ha simboleggiato la forza e l'unità di tutti gli operatori sanitari che tutti i giorni, oggi piú che mai, si mettono al servizio della comunità. La raccolta benefica servirà a potenziare la dotazione medica e sanitaria che si rende necessaria nel tremendo periodo attuale a bordo delle autoambulanze.



Le donazioni da parte dei cittadini potranno essere effettuate tramite bollettino di c.c.p. n. 129551 oppure bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT20 G076 0113 7000 0000 0129 551 causale: FIACCOLATA 2020 oppure donando direttamente tramite il portale GoFundMe.



Per informazioni sull'iniziativa e le modalità di donazione è possibile rivolgersi al Comune di Gallicano tel. 0583.73071. La raccolta resterà aperta fino al prossimo 10 gennaio.