Garfagnana : gallicano



Auto si ribalta in un fosso

domenica, 24 gennaio 2021, 15:45

di tommaso boggi

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Fondovalle, in località Bolognana, a Gallicano. Un'auto, per cause ancora tutte da appurare, è finita fuori strada, ribaltandosi in un fosso.



I soccorsi sono scattati intorno alle 15.10. Sul posto la Misericordia di Castelnuovo e del Barghigiano, i vigili del fuoco di Castelnuovo e i carabinieri per i rilievi. Stando ad una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare che non ci siano altri mezzi coinvolti: la macchina, proveniente dall'alta Garfagnana, avrebbe perso il controllo e sbattuto contro un cartello segnaletico, ribaltandosi nel fossato fuori strada.



Coinvolta una famiglia di quattro persone (un uomo, una donna e due bambini) che, fortunatamente, hanno riportato solo ferite leggere.



Disagi al traffico in quanto la strada è rimasta temporaneamente bloccata per consentire l'intervento dei soccorritori.