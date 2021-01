Garfagnana



Braga (Pd): "Governo dichiari stato di emergenza in Garfagnana"

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:23

"Le abbondanti nevicate iniziate nella notte del 31 dicembre 2020 e protrattasi fino al mattino del 2 gennaio 2021 hanno provocato gravissimi danni in Toscana, in particolare nei quindici Comuni della Garfagnana e nei 5 Comuni della Media Valle del Serchio in provincia di Lucca, nonche' a quelli dell'Appennino pistoiese, a partire dal Comune dell'Abetone. L'emergenza si e' protratta anche nei giorni successivi a causa delle condizioni atmosferiche negative. La locale rete di distribuzione elettrica per la caduta di alberi e' stata gravemente danneggiata privando della fornitura di energia interi paesi per periodi di 36 -48 ore; i disagi provocati soprattutto alle famiglie con anziani, malati e disabili sono stati pesantissimi cosi' come significativi i disservizi ai servizi di telefonia mobile e fissa, oltre che alla connessione internet, fondamentale per l'operativita' di enti pubblici e imprese private. A causa delle nevicate, peraltro successive alla grande quantita' di pioggia caduta nel periodo autunnale del 2020, si stanno manifestando in particolare nel territorio delle Garfagnana fenomeni di dissesto, smottamenti e aggravamenti di frane gia' note nelle aree interessate dal maltempo. Il reticolo delle acque superficiali gia' compromesso e ad alto rischio idraulico e idrogeologico e' quindi a livello di guardia. Per queste ragioni ho presentato al Governo un'interrogazione urgente affinche' l'Esecutivo proceda al riconoscimento dello stato di emergenza per i comuni della Garfagnana, della Media Valle del Serchio e dell'Alto Appennino Pistoiese pesantemente colpiti dagli eventi atmosferici delle scorse settimane. Provvedendo al contempo allo stanziamento di risorse, anche nell'ambito delle risorse provenienti dal fondo di coesione per il ciclo 2021-2027, finalizzate alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio della provincia di Lucca rispetto all'impatto di eventi meteorologici estremi, alla manutenzione ordinaria della viabilita' locale, dei boschi e dei versanti, nonche' alla ridefinizione di servizi adeguati alle esigenze delle comunita' locali, da erogare con continuita' pluriennale e con procedure rapide di trasferimento ai Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale delle Aree Interne". Lo dice Chiara Braga, deputata del Pd e responsabile nazionale Ambiente del Partito democratico presentando la citata interrogazione.