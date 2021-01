Garfagnana : camporgiano



Cade albero in un bosco, muore giovane operaio

giovedì, 21 gennaio 2021, 10:51

di andrea cosimini

Una tragedia. Stamattina, non lontano dalla strada SC 50 di Vagli, in località Collaccio a Poggio, nel comune di Camporgiano, un uomo, Luigi Viviani, di 47 anni, di Castelnuovo, operaio della ditta Centro Legno Ambiente, mentre stava eseguendo dei lavori di disboscamento per conto di Gaia, nell'operazione di taglio delle piante, ha perso la vita dopo essere stato colpito in pieno volto da un albero che lo ha sbalzato a circa quattro metri di distanza.



La chiamata al 118 è arrivata alle 8.35. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo, il cui medico, però, non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. L'uomo è morto sul colpo.



Avvertiti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Camporgiano, che si sono diretti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi, e gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) per effettuare i dovuti accertamenti.



La salma è stata messa a disposizione del gip.