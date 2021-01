Garfagnana : minucciano



Cade in un dirupo, soccorso guardiaparco

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:11

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco si è recato nel comune di Minucciano per soccorrere un guardiaparco risultato disperso a seguito di una caduta in un dirupo. Dopo qualche sorvolo, il personale SAF si è verricellato e ha raggiunto l'infortunato, il quale è stato in seguito consegnato al personale del 118 che lo ha elitrasportato in ospedale.