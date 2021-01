Garfagnana



Caos neve, Fantozzi (FdI): "L'emergenza non è stata dovuta al maltempo ma alla politica"

martedì, 26 gennaio 2021, 18:33

"L'emergenza di queste settimane non è stata dovuta al maltempo ma alla politica. Nessuna relazione narrativa e tecnica può nascondere la fragilità enorme dei nostri territori di cui è stata largamente trascurata la manutenzione". E' quanto ha dichiarato il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, durante la seduta odierna del Consiglio regionale.

"Le strade provinciali di Garfagnana e Mediavalle versano in condizioni pietose, mancano manutenzione e pulizia ordinarie. Nevica qualche centimetro in più e cedono porzioni di territorio. I fondi sono sempre di meno, così come il numero dei dipendenti provinciali impossibilitati ad intervenire sull'intero territorio della provincia di Lucca - ha ricordato Fantozzi - La situazione è grave anche per quanto riguarda le linee elettriche, che sono fatiscenti e la sostituzione avviene troppo lentamente. Anche le linee telefoniche subiscono spesso notevoli disagi. Centinaia di piante, a ridosso delle linee elettriche e delle strade, sono crollate determinando interruzioni e blackout che si sono protratti per giorni. La Valle del Serchio è destinata a spopolarsi progressivamente, il territorio rischia l'abbandono da parte di residenti e imprese".