Capodanno in sicurezza, mentre si aspetta il primo nato in Valle del Serchio

venerdì, 1 gennaio 2020, 09:41

di andrea cosimini

Addio 2020. Mai come quest'anno, il brindisi augurale ha avuto per molti il sapore di un gesto liberatorio. Gli abitanti della Valle del Serchio si lasciano alle spalle un anno duro, difficile, tremendo. Un anno che ha completamente stravolto le loro vite, messo in discussione le loro certezze, minato le proprie libertà. Eppure un anno rivelatore che, in qualche modo, ha costretto tutti a cambiare abitudini. A fermarsi. A fare un passo indietro.



Benvenuto 2021 quindi. Che sia l'anno del riscatto, della ripresa, del vaccino. L'anno della riconquista delle nostre libertà, dei nostri diritti, delle nostre tradizioni. L'anno del ritrovamento di noi stessi. L'anno della vittoria contro un nemico invisibile. L'anno della riconquistata fiducia negli altri. L'anno degli abbracci. Delle strette di mano. Dei baci. L'anno dei sorrisi senza mascherine. L'anno delle cene al ristorante. Degli aperitivi. Delle colazioni al bar la mattina. L'anno dello shopping. Dei centri commerciali. Delle feste. L'anno dei concerti. L'anno dello sport. Degli spettacoli. Della cultura. L'anno della scuola. Del ritorno in classe con i propri compagni di banco. L'anno del lavoro. L'anno della salute. Della fortuna. L'anno delle inaugurazioni. Degli eventi in presenza. Della normalità, insomma.



A causa delle restrizioni legate alla pandemia, quest'anno gli abitanti della Valle del Serchio si sono dovuti accontentare di un Capodanno "in sordina", tra le mura domestiche, con la compagnia di pochi intimi. Nessuna manifestazione pubblica. Nessun evento all'aperto. Eppure non sono mancati i fuochi di artificio. Quest'anno ancora più magici perché accompagnati dalla neve che è scesa fino a bassa quota imbiancando le località più collinari.



Tutto sotto controllo sotto il profilo della sicurezza. Le forze dell'ordine sono intervenute solo per situazioni di soccorso lungo le strade, a causa della copiosa neve caduta, e per un paio di segnalazioni per feste private, che però si sono rivelate con pochissime persone e parenti.



Qualche disagio per quanto riguarda la viabilità. Stamattina il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha segnalato che la strada per Trassilico è interrotta dopo il canale Lo Farno per una pianta nella strada. Il comune è comunque prontamente intervenuto con la protezione civile. Mentre rimangono semi-isolate le frazioni di Fornovolasco e Trassilico per la grossa frana avvenuta nella serata del 30 dicembre.



E intanto al reparto maternità di Barga si attende ancora il primo nato del 2021 in Valle del Serchio...