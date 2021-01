Chiusa per frana strada per Cogna e Vergnano

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 17 gennaio 2021, 15:24

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Camporgiano 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Castiglione di Garfagnana 1, Molazzana 2, San Romano in Garfagnana 1; Pescaglia 1

domenica, 17 gennaio 2021, 13:58

In Toscana sono 127.852 i casi di positività al Coronavirus, 406 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 16 gennaio 2021, 18:59

Il primo cittadino del comune e di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, interviene dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito duramente la Garfagnana causando numerosi disagi

sabato, 16 gennaio 2021, 16:54

Il vice-capogruppo regionale ha scritto una lettera al presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana che, all'incontro di ringraziamento di Pieve Fosciana, ha convocato tutti coloro che si sono spesi per l'emergenza neve dimenticando gli esponenti delle opposizioni

sabato, 16 gennaio 2021, 15:00

In Valle del Serchio oggi si registrano solo due nuovi casi di contagio da Coronavirus: uno a Borgo a Mozzano e uno a Coreglia Antelminelli

sabato, 16 gennaio 2021, 14:49

In Toscana sono 127.446 i casi di positività al Coronavirus, 436 in più rispetto a ieri (433 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente