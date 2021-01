Garfagnana : fosciandora



Chiuso al passaggio a livello, rischia l'impatto col treno

venerdì, 15 gennaio 2021, 18:49

di tommaso boggi

Rischiato il peggio oggi al passaggio a livello del ponte di Ceserana, proprio a fianco della stazione di Fosciandora, dove un anziano si è trovato col suo mezzo, forse per una distrazione, chiuso tra le due sbarre del passaggio, rischiando l'impatto con il treno partito da Aulla in direzione Lucca.

Fortunatamente l'anziano è riuscito a mettersi al sicuro prima che il treno (che stava andando a bassa velocità proprio per l'arrivo alla stazione di Fosciandora, ma che è riuscito a frenare solo parzialmente, a causa di una curva poco prima del tratto interessato che non ha consentito al macchinista di vedere l'ostacolo fino a che non è stato a pochi metri dal veicolo) impattasse con l'auto.

Grande la paura per l'anziano e per il pericolo di deragliamento sfiorato. Il bilancio è stato comunque leggero con l'auto danneggiata nel retro ed il treno che ha invece subito danni trascurabili e che ha potuto ricominciare tranquillamente la sua corsa.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana a cui si sono poi aggiunti gli uomini della polizia municipale di Castelnuovo per le operazioni di verifica.