Cinghiali, crollano gli abbattimenti

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 22 gennaio 2021, 10:58

Il 20 gennaio si è svolta sull'aeroporto di Furbara la cerimonia per la riorganizzazione della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali con trasferimento del comando sul sedime aeroportuale di Furbara e con l'assunzione del comando da parte del generale di brigata Riccardo Rinaldi

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:27

Oggi si registrano cinque nuovi casi in Valle del Serchio: Bagni di Lucca 1, Camporgiano 1, Castiglione di Garfagnana 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:50

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge previste nel corso delle prossime ore, soprattutto domani venerdì 22, in tutta la Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:31

In Toscana sono 129.384 i casi di positività al Coronavirus, 503 in più rispetto a ieri (501 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 gennaio 2021, 10:51

Tragedia stamattina non lontano dalla strada SC 50 di Vagli, in località Poggio, nel comune di Camporgiano. Un uomo, Luigi Viviani, di 47 anni, di Castelnuovo, operaio della ditta Centro Legno Ambiente, è deceduto a seguito della caduta di un albero in un bosco

giovedì, 21 gennaio 2021, 09:58

Anche nelle varie fasi del Coronavirus l’impegno dell’Associazione Mangia Trekking ha continuato a valorizzare la vita sportiva negli ambienti naturali