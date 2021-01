Codice giallo per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:03

Il gruppo consiliare di minoranza “Minucciano per tutti e il territorio” chiede, ancora una volta, che l’amministrazione comunale accetti le critiche ed eviti strumentalizzazioni

lunedì, 11 gennaio 2021, 14:45

E' stato positivo il primo test per il trasporto pubblico degli studenti nel primo giorno di riapertura delle scuole secondarie

lunedì, 11 gennaio 2021, 13:08

Sono 379 i positivi in più rispetto a ieri,su un totale, da inizio epidemia, pari a 125.330 unità. L'età media dei 379 casi odierni è di 43 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni,...

lunedì, 11 gennaio 2021, 11:14

Così intervengono il senatore Massimo Mallegni e la deputata Erica Mazzetti, ieri in visita all’Abetone per offrire sostegno a tutti i lavoratori stremati da una stagione mai iniziata

lunedì, 11 gennaio 2021, 09:31

Antonio Alfieri è proprietario di tre ristoranti nel modenese con 20 dipendenti: dopo aver aspettato, inutilmente, le promesse di Conte, ha deciso che morire non si può, morire non si deve e ha alzato le saracinesche. Video

domenica, 10 gennaio 2021, 19:41

Come da diversi anni sostiene l’associazione Mangia Trekking, ed in questi giorni se ne ha la conferma, l’Alta Via, lo storico percorso, che separa la Toscana, la Liguria, e l’Emilia, può essere una valida palestra di montagna per tutti