Garfagnana



"Continuare a muoversi in tempo di Coronavirus": l'imperativo di Mangia Trekking

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:37

“Mai fermarsi! Lo dice la medicina!” Così l’alpinismo lento sensibile continua a suggerire interessanti attività a favore delle persone ed utili alle comunità: un significativo esempio viene dall’associazione Mangia Trekking che anche in questi giorni, per creare le giuste motivazioni di movimento, continua ad organizzare dei programmi di cammino per singoli o piccolissimi gruppi di persone (due o tre). A maggior ragione in questo periodo, come suggerisce l’alpinista Mara Giusti (testimonial italiana della “Montagnaterapia”) grazie alle belle nevicate si possono praticare interessanti ciaspolatrekking.

Altra iniziativa possibile, è la costruzione di frecce indicatrici di via per i sentieri di una vasta area: dalla Garfagnana alle Apuane e l’Appennino, fino al Parco di Porto Venere: sono attività che si sviluppano anche in collaborazione con alcuni comuni di Toscana, Emilia e Liguria. Da un valido esponente dell’alpinismo lento, Giorgio Berettieri, proviene uno di questi fattivi esempi di attenzione ai territori ed alla valorizzazione dei loro sentieri. Un interessante suggerimento a muoversi e non farsi cogliere dalla pigrizia e dall’apatia che come registrano alcune fonti mediche, sembrano insinuarsi a poco a poco nella società.