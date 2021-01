Coronavirus, 10 nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 10 gennaio 2021, 14:28

La situazione di oggi al Passo delle Radici dove il soccorso alpino sta aiutando i tecnici Enel e della telefonia nel ripristino della corrente e del ripetitore telefonico. Video

domenica, 10 gennaio 2021, 14:00

La sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di domenica fino alle 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscana. Il rischio ghiaccio si aggiunge ai rischi per neve e vento che si esauriscono nella serata di domenica

domenica, 10 gennaio 2021, 13:42

In Toscana sono 124.951 i casi di positività al Coronavirus, 472 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 111.995 (89,6% dei casi totali)

domenica, 10 gennaio 2021, 12:35

Stiamo vedendo all’opera, in queste ore in ogni parte del territorio, un’importante quantità di personale specializzato ma anche, e soprattutto, di volontari che si stanno facendo “in quattro” a tutte le ore per alleviare le difficoltà e prestare i soccorsi alle persone isolate

sabato, 9 gennaio 2021, 19:27

E’ morto all’età di 74 anni, in seguito ad una malattia, Enrico Pisani, originario di Poggio in Garfagnana e padre dell’indimenticato Federico “Chicco”. L’uomo viveva a Capannori con la moglie Rosanna ma era ovviamente molto conosciuto in tutta la Garfagnana

sabato, 9 gennaio 2021, 16:38

Il sindaco di Molazzana Andrea Talani, quest'oggi, ha emesso un'ordinanza che sancisce lo stop temporaneo, in tutto il territorio comunale su suolo innevato, di qualsiasi attività escursionistica, sci, alpinismo, ciaspolate ed altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe