Garfagnana



Coronavirus, cinque nuovi casi in Valle del Serchio

giovedì, 21 gennaio 2021, 14:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 gennaio, sono 179.

APUANE: 41 casi

Carrara 6, Massa 31, Montignoso 4;

LUNIGIANA: 7 casi

Aulla 1, Fivizzano 3, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 2;

PIANA DI LUCCA: 14 casi

Altopascio 2, Capannori 1, Lucca 11;

VALLE DEL SERCHIO: 5 casi

Bagni di Lucca 1, Camporgiano 1, Castiglione di Garfagnana 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1;

PISA: 22 casi

Cascina 7, Pisa 9, San Giuliano Terme 4, Vecchiano 1, Vicopisano 1;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 8 casi

Bientina 2, Casciana Terme Lari 1, Peccioli 1, Ponsacco 1, Pontedera 2, Santa Maria a Monte 1;

LIVORNO: 56 casi

Collesalvetti 1, Livorno 55;

VALLI ETRUSCHE: 17 casi

Campiglia Marittima 1, Castagneto Carducci 1, Cecina 5, Piombino 3, Rosignano Marittimo 7;

ELBA: 3 casi

Capoliveri 2, Portoferraio 1;

VERSILIA: 6 casi

Camaiore 1, Massarosa 1, Viareggio 4.

I guariti ad oggi (21 gennaio) su tutto il territorio aziendale sono 41.131 (+173 rispetto a ieri).

Si sono registrati 5 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 79 anni dell’ambito territoriale di Lucca; uomo di 89 anni e uomo di 73 anni dell’ambito di Pisa; donna di 82 anni e uomo di 84 anni dell’ambito di Livorno.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 219 (ieri erano 229), di cui 30 (ieri erano 26) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 57 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 47 i ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 42 ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 50 ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 12 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 10 i ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Barga 1 ricoverato.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (21 gennaio) sono 6.263 (+220 rispetto a ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

A ieri (20 gennaio) le vaccinazioni effettuate erano 15.447 di cui 15.256 per prime dosi tra operatori sanitari (12.284), altro personale (600) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2.372).

Sono stati vaccinati 5.050 uomini e 10.206 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (20 gennaio), apparteneva alla fascia 50-59 anni: 4.130; segue la fascia d’età 40-49 con 2.815 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2.607; poi la fascia 30-39 con 2.116; la fascia 20-29 con 1.420; la fascia 80-89 con 810; la fascia oltre i 90 anni con 687; ultima la fascia 70-79 con 654 vaccinati.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali, tra parentesi quelle agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali):

Zona Apuane: 2.440 vaccinazioni di cui 63 seconde dosi (230 le somministrazioni ad ospiti di RSA);

Zona Lunigiana: 852 vaccinazioni (di cui 348 per ospiti di RSA);

Zona Piana di Lucca: 2.462 vaccinazioni di cui 43 seconde dosi (254 le somministrazioni ad ospiti di RSA);

Zona Valle del Serchio: 617 vaccinazioni (di cui 139 per ospiti di RSA);

Zona Pisana: 435 vaccinazioni (di cui 359 per ospiti di RSA);

Zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 1.626 vaccinazioni (di cui 205 per ospiti di RSA);

Zona Livornese: 2.995 vaccinazioni di cui 49 seconde dosi (230 somministrazioni ad ospiti di RSA);

Zona Valli Etrusche: 1.247 vaccinazioni di cui 36 seconde dosi (309 per ospiti di RSA);

Zona Elba: 293 vaccinazioni (di cui 24 per ospiti di RSA);

Zona Versilia: 2.480 vaccinazioni (di cui 318 per ospiti di RSA).

Anche nelle RSA si sta rispettando la tabella di marcia concordata con la Regione Toscana, grazie ai 24 team vaccinali composti da medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, sociali e amministrativi operativi su tutto il territorio e risulta che, a ieri, sia stato vaccinato il 79% del totale dei “vaccinabili”.

E’ comunque possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti- Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dallo scorso 7 gennaio 2021.