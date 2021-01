Coronavirus, cinque nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 2 gennaio 2020, 17:56

Il 2021, come è ben noto, è iniziato nel peggiore dei modi per il comune di Fabbriche di Vergemoli, con la frana sulla strada che conduce ai paesi di Fornovolasco e San Pellegrinetto, che ha, di fatto, isolato 50 famiglie

sabato, 2 gennaio 2020, 16:52

Quasi 48 ore senza luce e fuori temperature vicinissime allo zero. La testimonianza di un cittadino di Casatico, nel comune di Camporgiano, che evidenzia il problema delle infrastrutture vetuste per un territorio montano come la Garfagnana

sabato, 2 gennaio 2020, 16:13

Esteso fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 gennaio, il codice giallo per pioggia e neve; quello per pioggia riguarda tutta la regione, quello per neve soltanto le aree di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana)

sabato, 2 gennaio 2020, 15:54

La nevicata caduta sull’Appennino toscano tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha provocato la caduta di alberi e piante sulle linee elettriche, causando diversi disservizi elettrici un po' in tutti i territori montani

sabato, 2 gennaio 2020, 15:43

Le nevicate di questi giorni hanno provocato forti disagi alla cittadinanza, soprattutto in Garfagnana e sulla montagna pistoiese, dove in alcuni casi si è verificata l'interruzione delle forniture elettriche, un disagio che ha coinvolto circa 5.000 persone

sabato, 2 gennaio 2020, 14:40

Sulla situazione blackout che sta interessando la Garfagnana, e molte altre zone montane, interviene il comitato provinciale di Cambiamo! per voce del suo responsabile Simone Simonini