Covid, Zucconi (FdI): "Dpcm su seconde case discrimina alberghi"

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:05

E' quello che accade all'organico Covid (personale assunto in più dal Ministero per far fronte alla pandemia nell'organizzazione scolastica) che, a livello provinciale, è costituito da più di 600 persone tra docenti e personale Ata

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:58

È chiara l'istanza portata avanti dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico odv alla Regione Toscana: "Occupati illegittimamente ettari di terreno e in caso di mancata restituzione al demanio civico non sarebbero da escludere provvedimenti di sequestro preventivo"

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:44

La segreteria del sindacato: "In tanti non sono potuti andare a lavoro a causa del maltempo soprattutto in Garfagnana e Mediavalle"

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:34

Oggi si registrano tre nuovi casi di Coronavirus sul territorio della Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 1, Camporgiano 1, Minucciano 1

lunedì, 18 gennaio 2021, 14:12

Finisce nei guai un imprenditore dell’alta Garfagnana, sorpreso dai carabinieri forestali di Camporgiano mentre introduceva armi e munizioni all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

lunedì, 18 gennaio 2021, 13:45

Sono 345 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.197 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 345 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa