Garfagnana



Croce Verde, Daniele Massimo Borella eletto all’unanimità presidente

giovedì, 28 gennaio 2021, 17:45

Cerimonia di insediamento, mercoledì 27 gennaio, per il nuovo consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, dopo le elezioni di domenica scorsa che hanno visto il rinnovo dell’organo direttivo per il triennio 2021-2024. Daniele Massimo Borella, volontario dal 1988, già vicepresidente di Croce Verde e presidente di Humanitas pro Croce Verde srl, ha accolto con emozione la sua candidatura a Presidente, proposta all’unanimità dall’assemblea: sarà lui a guidare la storica associazione lucchese, attiva sul territorio dal 1893, per i prossimi tre anni.

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i consiglieri uscenti ed Elisa Ricci, colei che mi ha preceduto in questo ruolo, per quanto fatto durante il loro mandato – dichiara Daniele Borella, nuovo Presidente della Croce Verde P.A. Lucca – è un onore rivestire questa carica, in un’associazione che da oltre 125 anni opera al servizio della cittadinanza grazie allo sforzo dei suoi splendidi volontari. La mia gratitudine va anche alla Commissione elettorale per l’impegno profuso nell’organizzazione di queste elezioni, impegno non semplice dato il periodo che stiamo vivendo. A breve annunceremo la squadra al completo, con tutte le deleghe per i numerosi settori della nostra associazione. Ai neo-consiglieri e ai neo-delegati i migliori auguri di buon lavoro – conclude Borella - perché la Croce Verde P.A. Lucca sia sempre presente ovunque vi è bisogno”.

Oltre a Daniele Massimo Borella, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai seguenti consiglieri: Moreno Andreotti, Roi Benedetti, Giovanna Brugiati, Michele Carmassi, Simone Evangelisti, David Fenili, Matteo Ghiroldi, Marino Lippi, Maria Silvia Marchi, Massimo Perna, Elisa Ricci, Arletta Tortelli.