Garfagnana : villa collemandina



Crolla capannone agricolo per la troppa neve

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:59

di tommaso boggi

Non si fermano le difficoltà affrontate dalle aziende del nostro territorio che, oltre alla situazione economica portata dalla pandemia, devono fronteggiare in queste ore le massicce nevicate che continuano a colpire la Garfagnana.

Report di capannoni e edifici che accusano cedimenti sotto il peso della neve arrivano da tutta la Garfagnana ma, al momento, il caso più grave viene dal comune di Villa Collemandina, dove un intero capanno agricolo appartenente all'Azienda Agricola Lupinai, in località Sulcina, è collassato con un danno economico tutt'ora difficile da valutare a causa del meteo ma che rischia di essere ingente vista la presenza all'interno di un mezzo e svariate attrezzature.

Il sindaco Francesco Pioli e il consigliere regionale Mario Puppa sono stati sul posto coi tecnici e le forze dell'ordine proprio per valutare la situazione: "Si tratta di un crollo dovuto soprattutto alla neve, fortunatamente all'interno non c'era nessuno – ha affermato Mario Puppa - non è l'unico caso, visto che sappiamo anche del cedimento strutturale del tetto in un altro capannone nel comune di Castiglione.

La neve non solo ha prodotto i danni alle infrastrutture che ben conosciamo, ma anche ingenti danni al sistema produttivo e agricolo, che dovranno essere presi in considerazione quando si faranno i conti alla fine di questa situazione, come regione abbiamo comunque chiesto lo stato di calamità nazionale ed abbiamo aperto unità di crisi regionale".

La situazione è ancora critica, visto il codice giallo per neve previsto nelle prossime ore, con il rischio di ulteriori problemi per le aziende agricole locali: "Ferite profonde al mondo produttivo che bisogna cercare di rimarginare attraverso aiuti concreti" ha affermato il consigliere regionale.