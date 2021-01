Garfagnana



Crolla un altro capannone per la neve in Garfagnana: "Aiuti al settore agricolo"

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:04

di tommaso boggi

Una situazione critica quella che stanno vivendo tante aziende agricole della Garfagnana in questi giorni, tra neve e assenza di energia elettrica. I danni subiti sono considerevoli e minacciano seriamente un settore già in crisi.

L'Associazione Produttori Filiera Garfagnana, tramite il suo portavoce Gianluigi Guidi, ha fatto il punto sulla condizione in cui si trovano le aziende agricole garfagnine dopo questi giorni duri.

Guidi, il meteo degli ultimi giorni ha colpito duramente anche i vostri associati?

"Purtroppo da noi, su venti associati due hanno avuti problemi molto seri, mentre altri problemi meno devastanti ma comunque gravi. Il presidente dell'associazione, ad esempio, si è ritrovato ieri mattina con il capannone dove teneva attrezzi e mezzi crollato; non è ancora stato quantificato il danno subito, ma in un caso analogo degli scorsi giorni, in località Sulcina nel comune di Castiglione, un altro nostro associato ha subito un episodio simile, relativo ad una struttura in muratura il cui tetto è crollato, causando un danno attorno agli 800 mila euro".

Le istituzioni stanno intervenendo?

"C'è stata una forte presenza fisica da parte di vari amministratori, assieme alla promessa che verrà fatta richiesta di stato di emergenza, ma ad oggi, per quanto sia ovviamente presto, ci sono stati dati solo i numeri di telefono per segnalare e indicare questi episodi. Al di là della promesse, per ora non c'è nulla di concreto e di assunzioni di impegno importanti per ora non ce ne sono".

Quali altri danni hanno subito le aziende oltre ai crolli?

"Molti hanno subito danni alle coltivazioni e alle serre comunque non indifferenti, nel bilancio finale credo che andrebbe messo anche il disagio legato sia alla viabilità che all'energia elettrica, che per stalle e congelatori hanno rappresentato un problema abbastanza serio; anche solo per il raggiungimento delle stalle la cosa è stata complessa e problematica".

Cosa ha causato secondo voi questa situazione?

"Molti danni sono stati causati dal caso eccezionale di questa nevicata, altri però sono da imputare alla scarsa manutenzione della boscaglia e sono quelli ad aver causato nella maggior parte dei casi di danni alla rete elettrica".

Cosa chiedete alle istituzioni?

"La richiesta che emerge più pressante da parte nostra, al di là di questo evento eccezionale, è quella inerente alla scarsa manutenzione che causa danni a persone che già hanno fatto scelte di vita difficili, puntano sul settore agricolo, ma che se ogni volta si trovano in questa situazione è inevitabile siano scoraggiate. Chiediamo quindi che vi sia un'attenzione costante e dei meccanismi con cui il nostro settore venga sostenuto nell'arco dell'anno, quantomeno, ad esempio, tramite un compenso poco più che simbolico per occuparsi delle manutenzioni, oltre che di essere ascoltati quando segnaliamo cose che di per sé sono un campanello di allarme e che eviterebbero certe situazioni".