Garfagnana



Dialetti emiliani e toscani per i “Giovedì al Museo”

venerdì, 15 gennaio 2021, 17:57

Doppio appuntamento online con il dialetto per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 21 e il 28 gennaio alle ore 21 Daniele Vitali parlerà, in diretta da Bruxelles, dei rapporti fra lingue e dialetti neolatini, con un'attenzione particolare per la Toscana occidentale e l'Emilia-Romagna montana.

Per assistere all’evento compilare il modulo al link: bit.ly/gennaiomuseo per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

Nel primo incontro di Dialetti emiliani e dialetti toscani - introduzione si tratterà delle lingue e dei dialetti parlati in Italia, anche con l'aiuto di diverse cartine, per passare poi ai dialetti dell'Emilia-Romagna e della Toscana, vedendo come sono ripartiti e che rapporti hanno tra loro e con l'italiano. Si vedrà perché anche il toscano centrale con la h è un oggetto legittimo della dialettologia e in cosa si differenziano da quel modello il lucchese e i dialetti garfagnini. Si presenteranno inoltre brevemente alcune questioni da trattare nel secondo incontro, come la posizione dei dialetti lunigianesi e del massese e, in generale, i criteri della classificazione dei dialetti. Daniele Vitali, nato a Bologna nel 1969, è un traduttore e dialettologo che si è interessato in particolare del bolognese e degli altri dialetti emiliano-romagnoli. Nel 2020 ha pubblicato un libro in quattro volumi intitolato "Dialetti emiliani e dialetti toscani - Le interazioni linguistiche fra Emilia-Romagna e Toscana e con Liguria, Lunigiana e Umbria" (Pendragon Edizioni).