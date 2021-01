Disagi alla viabilità e black-out: il prefetto richiede l'aiuto dell'esercito

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 gennaio 2021, 14:07

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo FdI in X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo

giovedì, 7 gennaio 2021, 13:13

In Toscana sono 123.498 i casi di positività al Coronavirus, 667 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 110.191 (89,2% dei casi totali)

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:29

La giornata della Befana è stata molto impegnativa per il sindaco di Gallicano David Saisi, il vicesindaco Ponziani, gli operai comunali e la protezione civile, che sono stati impegnati per tutta la giornata per liberare la strada comunale di Verni - Trassilico

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:23

Lo dice Chiara Braga, deputata del Pd e responsabile nazionale Ambiente del Partito democratico presentando la citata interrogazione

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:06

Lutto nel mondo della musica e del “popolo della notte” per la scomparsa del popolarissimo dee jay Riccardo Cioni. Se ne è andato all’età di 66 anni. Conosciutissimo in tutta la Garfagnana: la sua presenza era garanzia di successo per la serata, per lui accorrevano gente di tutte le età

giovedì, 7 gennaio 2021, 11:49

È aperto finalmente tutto l'anno. È davvero il cuore e nel cuore di un grande bosco di abeti sulla sponda del torrente Dolo, da cui ricava energia pulita autoprodotta