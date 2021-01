Garfagnana : minucciano



Emergenza neve, opposizione attacca Poli: “Un caos, manca un piano”

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:12

“Minucciano merita altro!” è l’intro del duro comunicato con cui il gruppo di minoranza “Minucciano per Tutti e il Territorio” attacca l’amministrazione comunale.

“Meriterebbe - visto il livello di introiti che ha - che le risorse venissero utilizzate in maniera oculata e non disperse in mille rivoli. Meriterebbe che una nevicata normalissima non creasse in un comune di montagna un vero e proprio disastro, strade mal pulite o addirittura non pulite affatto, anche oggi, a distanza di giorni, persone anziane nelle vie laterali dei paesi letteralmente bloccate in casa come documentato da tante pubblicazioni sui social”.

“Minucciano meriterebbe un primo cittadino che davanti a tanto disastro ed incapacità facesse un esame di coscienza e raccogliesse critiche e indicazioni per migliorare dove ha sbagliato. Minucciano meriterebbe che non si usasse la pagina ufficiale del comune per uno sfogo personale, offendendo con tono ironico le persone, mettendosi a battibeccare con ragazzini che pubblicano foto sui social e, quello che è più grave, rinfacciando alle associazioni i contributi da questi - noi diciamo legittimamente - richiesti a suo tempo, una caduta di stile che sorprenderà altri ma non noi che ne conosciamo i modi e l’operato, questo tono intimidatorio verso chi “si permette di contestare” non è usuale alle nostre latitudini e vorremo non doverlo sopportare”.

“Addirittura – proseguono il gruppo di opposizione - il sindaco si dice rammaricato dal fatto che la gente avrebbe potuto in allegria, come dice lui, “spalare la neve autonomamente”; forse vivendo a 70 km di distanza non sa quello che le persone hanno effettivamente passato”.

“Chiediamo, come opposizione da sempre, che un comune di montagna abbia un piano neve pronto ad una evenienza normalissima per le nostre zone, con mezzi, personale e una strategia efficiente, questo servirebbe non le polemiche da osteria. Invitiamo, soprattutto i consiglieri di maggioranza ad avere coraggio dissociandosi dal comportamento tenuto sino ad oggi dal sindaco, aspettandoci un loro scatto di orgoglio tale da invertire la rotta tracciata dal sindaco, traguardando il senso vero del loro mandato: ricostruire una comunità che si è persa dietro anni di amministrazioni sempre troppo personalizzate ed ideologicamente assoggettate a superiori indirizzi amministrativi “miopeisticamente” al benessere collettivo”.