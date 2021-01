Garfagnana



Emergenza neve, soccorso alpino in prima linea

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:26

L’emergenza causata dalle abbondanti nevicate ha visto il soccorso alpino impegnato in varie località della nostra regione. Anche oggi interventi su ripetitori telefonici, consegna generatori e taglio alberi per ripristino viabilità.



Nella giornata di domani la stazione di Querceta sarà operativa in Arni, comune di Stazzema, per liberare i tetti dalla neve.



Qui riportiamo alcune immagini relative agli interventi effettuati nella giornata di oggi dalla stazione di Lucca.