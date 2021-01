Garfagnana



Enel: "Completa rialimentazione entro la mattinata di domani"

sabato, 2 gennaio 2020, 19:28

Prosegue senza sosta il lavoro della task force di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il ripristino del servizio elettrico dopo la copiosa nevicata che si è riversata sull'area appenninica della Toscana, con particolare riferimento alla Garfagnana e alla montagna pistoiese, causando la caduta di alberi ad alto fusto sulle linee elettriche e rendendo difficoltosa anche la viabilità.

In via di risoluzione, entro la serata, la situazione sulla montagna pistoiese con gli ultimi interventi mirati tra Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Proseguono le operazioni in Garfagnana, dove le utenze complessive prive di energia elettrica scenderanno ulteriormente (circa mille utenze alle ore 19:00), attraverso l'impiego di altri gruppi elettrogeni nella notte, per arrivare alla completa rialimentazione entro la mattinata di domani: in seguito ai danneggiamenti subiti dagli impianti elettrici, persistono infatti aree interessate da disservizi a macchia di leopardo nelle zone boschive di alcune frazioni di Careggine (circa 170), Piazza al Serchio (circa 250), Castiglione di Garfagnana (circa 350), Camporgiano (circa 130) e altre residue situazioni sparse.

In tutte le circostanze suddette, si tratta di gruppi di utenze circoscritti ma diffusi in modo capillare e isolati dal punto di vista geografico, motivo per cui a fronte della risoluzione già avvenuta per molte situazioni specifiche permangono ancora criticità da risolvere nei territori suddetti. Le operazioni consistono nella "ritesatura" dei cavi elettrici abbattuti e, laddove le riparazioni siano particolarmente complesse e richiedano tempi lunghi, nella posa di gruppi elettrogeni: E-Distribuzione ne ha già installati e attivati alcune decine.

Ieri, soprattutto nelle aree più isolate, i "piani di lavoro" sono stati resi più complicati dalla difficile accessibilità dei luoghi di intervento: a questo proposito, l'azienda elettrica è in contatto con le strutture di Protezione Civile regionale, provinciali e comunali per la gestione della situazione. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione le Prefetture di Lucca e Pistoia, le Istituzioni regionali, provinciali e locali.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E...) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione "interruzione di corrente", è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.