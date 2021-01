Enel: "In Garfagnana tutte le utenze rialimentate"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 8 gennaio 2021, 20:11

Si parlerà di storia il 14 gennaio alle ore 21 nel primo appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale La Giubba di Piazza al Serchio per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba: il professor Oscar Guidi interverrà su “L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana nella seconda guerra mondiale”

venerdì, 8 gennaio 2021, 18:06

Grazie all'incessante lavoro delle oltre 300 persone della task force di E-Distribuzione, il servizio elettrico in Garfagnana è in fase di ripristino

venerdì, 8 gennaio 2021, 17:22

L’anno nuovo è cominciato con un ritrovamento inusuale per i carabinieri forestali della stazione di Pescia. Il corpo di un giovane esemplare di lupo (Canis lupus) è stato rinvenuto senza vita nel terreno di un privato residente nel pesciatino

venerdì, 8 gennaio 2021, 16:17

Prosegue l’impegno della Regione, insieme al personale di altri enti e del volontariato, per far fronte alla situazione di disagio causata dalla neve caduta nei giorni scorsi in particolare in Garfagnana e sulla montagna pistoiese

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:37

Lo dice Mario Puppa, consigliere regionale Pd, a proposito dell’emergenza neve che ha colpito duramente i territori montani della Toscana

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:04

Una situazione critica quella che stanno vivendo tante aziende agricole della Garfagnana in questi giorni, tra neve e assenza di energia elettrica. I danni subiti sono considerevoli e minacciano seriamente un settore già in crisi