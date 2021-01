Garfagnana



Epifania con neve a bassa quota in Garfagnana: ancora disagi

mercoledì, 6 gennaio 2021, 10:48

Epifania in bianco in Valle del Serchio dove, in alcune zone, sta nevicando da ore. Fiocchi anche a bassa quota e strade imbiancate con i mezzi già in azione per ripulirle.



Ad aggiornare sulla situazione in Garfagnana è il presidente della provincia Luca Menesini: "La protezione civile è attiva nel ripulire le strade, ma ci aspetta una lunga mattinata. Alcune criticità che si sono verificate si stanno risolvendo ed Enel ci sta informando che di nuovo alcuni collegamenti elettrici sono saltati e che intervengono subito. Faccio di nuovo l'appello a evitare in queste zone gli spostamenti non necessari".



Il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, aggiorna: "Stanno cadendo alberi sotto il peso della neve, i quattro spalaneve spesso sono costretti a fermarsi perché trovano auto intraversate nella carreggiata. Ci sono frazioni intere senza energia elettrica e gli spalaneve devono liberare le strade per poter consentire l'intervento di Enel".



Intanto, a seguito dell'allerta meteo in atto, il C.O.C di Castiglione di Garfagnana è ancora aperto per monitorare l'evolversi della situazione. "Si comunica - spiega il comune - che rimane attivo per ogni "emergenza" e per segnalazioni di criticità sul territorio comunale di Castiglione di Garfagnana, il Centro Operativo Comunale al N. 3382629655. I nostri volontari sono impegnati sul territorio".



Notizia in aggiornamento