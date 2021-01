Escursionista scivola sulla neve ghiacciata

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:11

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco si è recato nel comune di Minucciano per soccorrere un guardiaparco risultato disperso a seguito di una caduta in un dirupo. Dopo qualche sorvolo, il personale SAF si è verricellato e ha raggiunto l'infortunato, il quale è stato in seguito consegnato al personale del...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 18:17

Sono ben 18 gli uffici postali che in Lucchesia torneranno nei giorni e agli orari di apertura pre-covid: 12 in questi giorni e 6 a partire dal 15 febbraio

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:39

L’aula ha approvato all’unanimità una mozione sui disagi occorsi in Toscana, che vede come primo firmatario Mario Puppa (Pd). Accolti emendamenti anche di gruppi di opposizione

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:08

Esteso il codice giallo per ghiaccio che, a causa dell'abbassamento delle temperature, interesserà la Toscana, con esclusione della costa dalla Versilia all'isola d'Elba

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:06

In Toscana sono 132.129 i casi di positività al Coronavirus, 502 in più rispetto a ieri (495 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 27 gennaio 2021, 13:33

Un escursionista in compagnia di un amico è scivolato a valle mentre stava percorrendo la via di cava che al momento attuale è totalmente ghiacciata. L’amico l’ha visto scivolare a valle e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Video