Garfagnana : castiglione di garfagnana



Festa del Regalo, la tradizione resiste alla pandemia

domenica, 3 gennaio 2020, 15:34

di andrea cosimini

Una celebrazione ridotta quest'anno, a causa della pandemia, ma comunque sentita ed irrinunciabile. La tradizionale "Festa del Regalo" a Castiglione di Garfagnana si è svolta quest'anno nella chiesa di San Michele, nel capoluogo, alla presenza di don Giovanni Grassi.



Una ricorrenza storica, che affonda le sue radici nel lontano 1631, e che si rinnova ogni anno la prima domenica del mese di gennaio. Come da rituale, è stato scelto un giovane del capoluogo, Leonardo Bertoli, cinque anni, al quale è stato consegnato un regalo, ovvero un vassoio con oro, incenso e mirra (ovviamente raffigurati), all'altare della Madonna del Rosario e del Gesù Bambino, proprio in segno e rispetto del voto fatto nel 1631 quando Castiglione scampò dalla peste.



Presenti il sindaco Daniele Gaspari, assieme all'amministrazione comunale, il maresciallo dei carabinieri Rolando Ferrari, una rappresentanza del Lions, che sta aiutando il comune in una raccolta fondi per il recupero del libro dei parlamenti storici del 1600 (dove è raccolto l'editto del 1631 proprio per ricordare questo rito), i familiari del bimbo e alcuni abitanti di Castiglione.



Quest'anno la ricorrenza è stata trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook del comune.