Frana Fornovolasco, attivato un servizio di assistenza con la Misericordia

sabato, 2 gennaio 2020, 17:56

di simone pierotti

Dalla voce del sindaco Michele Giannini arriva una notizia positiva, probabilmente la prima in questo difficoltoso inizio di anno: “Mi è stato comunicato che da poco più di mezzora è tornata la luce a Fabbriche di Vallico, dopo quasi due giorni senza. Un evento che non doveva accadere, ma prendiamo il lato positivo”.

Il 2021, come è ben noto, è iniziato nel peggiore dei modi per il comune di Fabbriche di Vergemoli, con la frana sulla strada che conduce ai paesi di Fornovolasco e San Pellegrinetto, che ha, di fatto, isolato 50 famiglie.

Ad oggi la situazione non è ovviamente risolta dato che il perdurare delle condizioni di maltempo non permette di intervenire sulla frana. “Mi trovo sul posto – continua il primo cittadino – purtroppo non è possibile intervenire prima di una decina di giorni, visto che pioverà per oltre una settimana. La situazione è comunque sotto controllo, nessuno è stato lasciato solo. E’ stata attivata una via secondaria, anche se solo per le emergenze. Insieme alla Misericordia di Borgo a Mozzano e i suoi volontari abbiamo attivato un servizio di assistenza per le due frazioni, per ogni evenienza; è stato inoltre attivato il C.O.C. che resterà aperto tutta la notte”.

“Al momento sono 50 le famiglie isolate ma diventeranno a breve 30, chi ha la possibilità si trasferirà nelle seconde abitazioni. Ripeto, mi dispiace molto per questa situazione, sono comunque confortato dalla consueta risposta del nostro tessuto sociale, nessuno è stato lasciato solo”.