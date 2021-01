Garfagnana



Frane, allagamenti e strade chiuse: il bilancio del maltempo

venerdì, 22 gennaio 2021, 19:31

Allerta maltempo in Valle del Serchio e subito primi disagi.



Nel comune di Gallicano si segnala una nuova frana prima del ripetitore di Verni. "Mezzi e persone stanno lavorando sulla frana Verni Trassilico - aggiorna il primo cittadino David Saisi -. Strada aperta fino alle 22.30 di oggi (venerdi 22 gennaio). Strada chiusa dalle 22.30 alle 6 di domani (23 gennaio)".



Diversi alberi caduti a Bagni di Lucca. Il maltempo ha appena causato una frana anche sulla strada che porta alla sede della polizia stradale a Fornoli. Attualmente la viabilità è interrotta e quindi chiusa al transito. Amministratori e tecnici del comune sono attivi per gestire i disagi che si stanno verificando. "L’allerta meteo codice arancione - ricorda il comune di Bagni di Lucca - è prevista fino alle 13 di sabato 23 gennaio. Si raccomanda la massima prudenza".



Disagi anche nel comune di Pescaglia per la caduta di massi sulla strada di Colognora che interessa metà carreggiata. La strada per Piegaio Alto è attualmente interessata da una grossa frana che impedisce il passaggio delle auto. "Stiamo intervenendo" ha dichiarato il primo cittadino Andrea Bonfanti.



E’ chiusa al transito da stanotte la SP55 di Boveglio (Villa Basilica), interrotta per una frana all'altezza della cartiera Ponte d'oro, appena sopra la località Pracando. Pracando è raggiungibile da Villa Basilica, mentre Colognora invece passando da Bagni di Lucca. Sul posto da stanotte ci sono gli addetti della provincia e gli operai della ditta incaricata per rimuovere lo smottamento.



A causa del maltempo, è chiusa al transito veicolare pure la sp 72 del Passo delle Radici dall'altezza del Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, fino al passo, quindi al confine con la provincia di Modena. Il traffico per Pievepelago è dirottato sulla sp 71. "Per quanto riguarda gli aggiornamenti meteo sul maltempo in montagna - aggiorna la provincia di Lucca -, la quota neve indicata al momento sui 1600 metri si abbasserà verso la mezzanotte a 1200-1300m per scendere a 1000 m nelle ore successive".



A Borgo a Mozzano si segnala strada S.Romano - Motrone chiusa per frana. Aperto piccolo accesso per mezzi di soccorso. Strada dal bivio di Oneta al bivio di Cune chiusa per frana ancora in movimento. "Raccomando a tutti i cittadini di rimanere in casa - ha commentato il sindaco Patrizio Andreuccetti - e nel caso di spostamenti per necessità di fare la massima attenzione. Parte amministrativa, uffici, anas e prefettura sono in contatto costante".



A Coreglia, in tempi record, è stata riaperta la strada Valfegana-Vitiana, così come la Ghivizzano-Lucignana. Allagamenti in località Camparlese Renaio con due abitazioni evacuate.



A Barga, un grosso albero è caduto su un'abitazione, non si segnalano feriti.