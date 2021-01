Garfagnana : castiglione di garfagnana



Gaspari: "Castiglione, ancora 300 utenze senza linea"

domenica, 3 gennaio 2020, 15:08

di andrea cosimini

Il sindaco di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, fa il punto della situazione nel suo territorio dopo il blackout che, nelle zone alte del comune, continua a privare circa 300 utenze della linea elettrica da tre giorni.



"La situazione è ancora abbastanza grave - afferma il primo cittadino -. Come linea principale Enel, ieri sera i tecnici sono riusciti a ripristinare l'energia elettrica nella zona bassa, però purtroppo quella alta non è ancora servita. Quindi molto probilmente ci sono ulteriori rotture e interruzioni. In pratica è stata recuperata l'energia solo nelle località di Isola e Valbona. Tutte le altre frazioni superiori sono senza".



"Oltre ai piccoli gruppi elettrogeni distribuiti alle famiglie - dichiara Gaspari -, sono stati portati stanotte i generatori e stamani Enel sta intervendo sulle tre postazioni principali. Come comune, in coordinazione con il COI e la nostra protezione civile, abbiamo dato un supporto logistico assieme agli Autieri. Alcuni casolari sono stati raggiungibili solo stamani, perché le vie erano interrotte dalla neve. L'isolamento dovuto alle strade quindi è pressoché risolto, rimane il problema elettrico che non è da poco. Sono ormai tre giorni senza riscaldamento. I primi giorni i cittadini dicevano che non avevano bisogno di nulla, ma ora entra il freddo nelle case e quindi la situazione comincia ad essere problematica".



"Ieri sera - conclude - erano circa 370 le utenze senza corrente. Ora saranno 300 circa, fornite con i generatori, ma senza linea. La situazione è ancora più preoccupante se guardiamo alle previsioni meteo: un'altra allerta di colore giallo, poi un leggero miglioramento tra oggi e domani, ed una nuova ripresa. Nelle zone alte del comune si parla di due metri di neve".