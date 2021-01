Ghiaccio, codice giallo esteso fino alle 10 di giovedì

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:06

In Toscana sono 132.129 i casi di positività al Coronavirus, 502 in più rispetto a ieri (495 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 27 gennaio 2021, 13:33

Un escursionista in compagnia di un amico è scivolato a valle mentre stava percorrendo la via di cava che al momento attuale è totalmente ghiacciata. L’amico l’ha visto scivolare a valle e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Video

martedì, 26 gennaio 2021, 18:33

Lo ha dichiarato il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, durante la seduta odierna del consiglio regionale

martedì, 26 gennaio 2021, 17:23

Emergenza neve in Garfagnana e sulla Montagna pistoiese. Circa due settimane di disagi e criticità per le popolazioni di queste aree, per far fronte alle quali la regione, insieme ai comuni interessati e a tutti i soggetti coinvolti dall’emergenza meteo, ha fatto ricorso a tutte le proprie risorse a disposizione

martedì, 26 gennaio 2021, 15:57

Oggi si contano solo due nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Barga 1, Coreglia Antelminelli 1. Si contano anche 707 vaccinazioni di cui 72 seconde dosi

martedì, 26 gennaio 2021, 14:40

Sono 346 i positivi in più rispetto a ieri (337 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 131.627 i casi di positività al Coronavirus