Garfagnana



Giani: "In Toscana scuole riaperte il 7 gennaio"

martedì, 5 gennaio 2021, 09:35

Le scuole superiori in Toscana ripartiranno il 7 gennaio con la didattica in presenza al 50 per cento: lo ha annunciato nella serata di ieri il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, da Torrita di Siena dove ha inaugurato una nuova scuola media.



"Saremo una delle poche regioni - ha affermato il governatore toscano - ma sono convinto che sia essenziale per studenti e insegnanti tornare a poter vivere la propria classe in sicurezza. Faremo tamponi in 150 scuole superiori ed effettueremo un monitoraggio costante con prefetture, province e comuni. Abbiamo predisposto un piano organizzativo territorio per territorio, aumentando il numero dei mezzi di trasporto e moderando l’accesso nelle fermate per evitare assembramenti. Se i dati epidemiologici generali peggioreranno, torneremo alla didattica a distanza ma accogliere di nuovo gli studenti a scuola è la nostra scommessa".