Garfagnana



Giorno della memoria e del ricordo: le iniziative sul territorio provinciale

sabato, 23 gennaio 2021, 12:33

Sono dedicate a Luciana Pacifici, la più piccola deportata ad Auschwitz le iniziative del 2021 del Giorno della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del Ricordo (10 febbraio) che si svolgeranno sul territorio provinciale lucchese e che sono organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isrec), con il coordinamento della Provincia di Lucca e la partecipazione dei Comuni del territorio, tra cui Lucca e Capannori.

Luciana Pacifici, infatti, venne arrestata con i familiari a Lucca, nella frazione di Cerasomma e deportata ad Auschwitz: lei e gli altri bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca sarà ampiamente raccontato nella mostra – centrale in questo calendario – ‘Nel vento e nel ricordo’, allestita nelle sale di Palazzo Ducale e visitabile virtualmente.

Anche per il 2021, l’Isrec, la Provincia, i Comuni di Lucca e di Capannori, e tutti i Comuni del territorio che hanno aderito alle iniziative, hanno messo a punto un calendario di eventi che celebrano sia il Giorno della Memoria, sia il Giorno del Ricordo.

Un programma particolare, quello di quest’anno, che ha tenuto conto delle restrizioni legate ai provvedimenti anti-Covid: sono, quindi, stati promossi incontri, concerti, presentazioni di libri che si svolgeranno online o in televisione, grazie anche alla collaborazione dell’emittente Noi Tv.

NEL VENTO E NEL RICORDO – Tenendo conto delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, è stata ideata una mostra multimediale, realizzata dall’Isrec di Lucca, dal titolo ‘Nel vento e nel ricordo – Storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca’ (www.nelventoenelricordo.it). Quella proposta, quindi, è una visita virtuale alla scoperta di storie della deportazione e della salvezza di bambini ebrei del territorio provinciale che, durante il periodo di occupazione nazista, furono strappati dalle proprie terre e portati in campi di sterminio e di concentramento europei dai comuni della provincia lucchese. La mostra è online da sabato 23 gennaio e rappresenta uno strumento a disposizione di scuole di ogni ordine e grado e, al tempo stesso, di tutti coloro che vogliono approfondire questa tematica, forse poco conosciuta.

LA TREGUA – Il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, alle 10:30 è in programma il reading teatrale ‘La Tregua’ tratto dall’omonima opera di Primo Levi, recitato da Marco Brinzi, accompagnato dalle musiche di Luca Giovacchini. Un evento che sarà visibile sulle pagine social della Provincia di Lucca e di tutti i Comuni che hanno aderito e collaborato agli eventi.

Il reading – realizzato in collaborazione con l’associazione ‘Liberation Route Italia’ – descrive le esperienze dell'autore dall'abbandono di Auschwitz da parte dei tedeschi con l'arrivo dell'Armata Rossa sovietica. Racconta il lungo viaggio del deportato ebreo per ritornare in Italia, nella città natale di Torino, con mesi di spostamenti nell'Europa centro-orientale. La sua testimonianza rappresenta quella dei milioni di sfollati al termine della Seconda Guerra Mondiale, in grandissima parte ex detenuti del Reich tedesco, sia lavoratori coatti sopravvissuti ai campi di concentramento.

‘LA MUSICA AI TEMPI DEL NAZISMO’ – Sempre il 27 gennaio, alle 17:15 su Noi Tv (canale 10 del digitale terrestre) verrà trasmesso il concerto ‘La musica ai tempi del nazismo’, a cura dell’Istituto superiore di studi musicali ‘L. Boccherini’. L’istituto musicale lucchese, infatti, in occasione della Giornata della Memoria propone un affresco allegorico di aspetti che sono stati tragicamente vissuti nel XX Secolo e che sembrano riaffacciarsi pericolosamente ai giorni nostri. Al tempo stesso, però, costruisce una riflessione sulla perdita progressiva dei valori di vita e umanità. Così il Quartetto di Wilhelm Kempff simboleggia l’indifferenza, unita a una voluta estraniazione dalla tragica realtà.

Il concerto sarà anticipato il 26 gennaio (alle 10:30) dalla presentazione del volume ‘Tradotti gli estremi confini, musicisti ebrei internati nell’Italia fascista’, mentre, il 27, alle 22, Noi Tv propone uno speciale dedicato al Giorno della Memoria.

Queste sono le tre iniziative centrali del programma 2021 del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo, che sono state promosse grazie al supporto e alla collaborazione dei Comuni di Lucca; Altopascio; Barga; Borgo a Mozzano; Camaiore; Capannori; Castiglione di Garfagnana; Gallicano; Minucciano; Montecarlo; Porcari; Stazzema e Viareggio.

LE ALTRE INIZIATIVE DEL GIORNO DELLA MEMORIA – Sono molte le iniziative promosse per il Giorno della Memoria.

Il 27 gennaio, in via della Stufa a Lucca, viene apposta una pietra di inciampo in ricordo di Italia Ferrari e Angela Lascar. La cerimonia è in programma alle 9:30.

Sempre il 27, sull’esempio del ‘Giardino dei Giusti’, due alberi secolari saranno intitolati a Fratel Arturo Paoli e a Don Aldo Mei.

Il 28 gennaio alle 8:30 all’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano si svolge un evento in ricordo di Guglielmo Lippi Francesconi, alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini. Nella stessa giornata, gli studenti del Liceo artistico ‘Passaglia’ presentano un lavoro di ricerca sulla memoria orale dell’Eccidio di Farneta (eventi promossi dal Comune di Lucca).

GIORNO DEL RICORDO – Per quanto riguarda il Giorno del Ricordo (10 febbraio), alle 9:30, Aligi Soldati, esule di Pola e Paolo Battistini, figlio di esuli, incontrano gli studenti delle scuole superiori.

Alle 11:30 è in programma la deposizione di una corona alla targa commemorativa, mentre alle 17:30, si svolgerà il consiglio provinciale e comunale congiunto, con interventi di storici e la testimonianza di un esule, nonché alcuni interventi di studenti.

NB: tutti gli incontri e le conferenze si terranno in modalità online.

Per qualsiasi informazione sulle modalità tecniche di partecipazione online è possibile contattare la Provincia di Lucca (tel. 0583 417481 – scuolapace@provincia.lucca.it). La partecipazione delle scuole è gratuita ad ogni evento previa prenotazione.

Numerosi e articolati sono poi gli altri appuntamenti, che elenchiamo di seguito, che i singoli Comuni della nostra provincia hanno voluto promuovere per rendere omaggio e conservare una memoria ed un ricordo che fanno parte della nostra storia e della nostra identità democratica.

PROVINCIA DI LUCCA, COMUNI DI LUCCA, ALTOPASCIO, BARGA, BORGO A MOZZANO, CAMAIORE, CAPANNORI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, GALLICANO, MINUCCIANO, MONTECARLO, PORCARI, STAZZEMA, VIAREGGIO

23 gennaio - apertura mostra multimediale "Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca" - www.nelventoenelricordo.it

Una visita virtuale della mostra dell’ISREC Lucca “Nel vento e nel Ricordo”, curata da Silvia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi, sul tema della deportazione e della salvezza di bambini ebrei del territorio provinciale che, durante il periodo di occupazione nazista, furono strappati dalle proprie terre e portati in campi di sterminio e di concentramento europei.

27 gennaio ore 10.30 - profili facebook degli Enti Locali che hanno aderito

Reading teatrale La tregua tratto dall’omonimo libro di Primo Levi. Con Marco Brinzi, musiche di Luca Giovacchini In collaborazione con Liberation Route Italia

27 gennaio ore 17.15 - Noi TV (canale 10 digitale terrestre)

Concerto “La musica ai tempi del nazismo” a cura dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”

Un affresco allegorico di aspetti che sono stati tragicamente vissuti nel XX° secolo e che sembrano riaffaciarsi pericolosamente nei nostri giorni, una riflessione sulla perdita dei valori di vita e umanità. Così il Quartetto di Wilhelm Kempff simboleggia l’indifferenza e altri disvalori

Info: Provincia di Lucca - 0583 417481 - scuolapace@provincia.lucca.it, Comune di Lucca - casadellamemoria@comune.lucca.it

COMUNE DI LUCCA

17 gennaio ore 18.00 - diretta su Noi TV

Concerto “Quartetto per la fine del Tempo di Olivier Messiaen” a cura dell’Ass. Musicale Lucchese

In occasione degli 80 anni dalla prima esecuzione nel Campo di concentramento di Görlitz, la musica di Messiaen incontra il racconto di Sandro Cappelletto

27 gennaio ore 9.30 - Lucca, Via della Stufa

Apposizione “Pietre d’inciampo” in ricordo di Angela Ferrari e Italia Lascar

27 gennaio ore 11.00 - conferenza online

Presentazione libro “La questione ebraica in provincia di Lucca e il campo di concentramento di Bagni di Lucca” di Virginio Monti (Tralerighe libri Editore)

Evento a cura di ATVL Lucca

27 gennaio ore 12.30 - Lucca, Mura Urbane

“Il Giardino dei Giusti”, sull'esempio dello Yad Vashem di Gerusalemme, per onorare i Giusti di tutti i genocidi. Intitolazione di due alberi storici a Fratel Arturo Paoli e Don Aldo Mei

28 gennaio ore 8.30 - Maggiano, ex Ospedale Psichiatrico

Apposizione "Pietra d'inciampo" in ricordo di Guglielmo Lippi Francesconi con la partecipazione di Alessandra Nardini, Assessora alla Cultura della Memoria Regione Toscana

28 gennaio ore 9.15 - conferenza online

Presentazione della ricerca sulla memoria orale dell'Eccidio della Certosa di Farneta, a cura degli studenti del Liceo Artistico “Passaglia”. Interviene Gianluca Fulvetti, Università di Pisa

29 gennaio ore 11.00 - diretta streaming dalla Casa della Pace e della Memoria

Presentazione del libro "Questa guerra tanto rovinosa per tutto il mondo dai Diari di Fosco Guidugli" e presentazione del museo relativo a cura di Patrizia Fornaciari, ARNP

Info: Comune di Lucca - casadellamemoria@comune.lucca.it

COMUNE DI LUCCA, PROVINCIA DI LUCCA

26 gennaio ore 10.30 - conferenza online

Presentazione libro “Tradotti agli estremi confini. Musicisti ebrei internati nell'Italia fascista” di Raffaele Deluca. Ne discutono con l’autore Giulio Battelli, già docente di bibliografia musicale alll'Ist. Musicale “L. Boccherini” e Carlo Spartaco Capogreco, Storico dell'Università della Calabria, coordina Nicola Barbato, ISREC Lucca

2 febbraio ore 17.30 - conferenza online

"Sport e razzismo, ieri e oggi", incontro con Adam Smulevich, giornalista, autore del libro "Un calcio al razzismo" e Pippo Russo, giornalista. Introduce Luciano Luciani, ISREC Lucca

10 febbraio ore 9.30 - incontro online

Aligi Soldati, esule di Pola, e Paolo Battistini, figlio di esuli, incontrano gli studenti

10 febbraio ore 11.30 - Lucca, Real Collegio

Deposizione di una corona alla targa commemorativa

10 febbraio ore 17.30 - incontro online

Il Giorno del Ricordo, Consiglio Provinciale e Comunale congiunto con interventi di storici, testimonianza di un esule e interventi degli studenti

Info: Provincia di Lucca - 0583 417481 - scuolapace@provincia.lucca.it, Comune di Lucca - casadellamemoria@comune.lucca.it

COMUNE DI ALTOPASCIO

27 gennaio - profilo facebook del Comune di Altopascio

Proiezione video “Altopascio: luogo di internamento. Storie di reclusione e di inclusione alla ricerca della libertà” - con la guerra Altopascio diviene comune di internamento libero. Il video ricostruisce le regole dell’internamento e presenta le storie degli internati altopascesi

Info: Comune di Altopascio - 0583 216455 - informa@comune.altopascio.lu.it

COMUNE DI BARGA

27 gennaio mattina - profilo facebook e canale youtube del Comune di Barga

I giudici siete voi: dalla testimonianza di Primo Levi al campo di concentramento incontro con Caterina Frustagli e Renzo Paternoster. Introduce Andrea Giannasi

Evento promosso in collaborazione con Comune di Lucca, ATVL, Tralerighe libri

Info: Comune di Barga - 0583 724791 - cultura@comunedibarga.it

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

27 gennaio ore 11.00 - Borgo a Mozzano, loc. Socciglia

Commemorazione presso il Cippo della memoria a ricordo del campo di concentramento tedesco del 1943-1944. Deposizione corona e alzabandiera

Info: Comune di Borgo a Mozzano - 0583 82041 - posta@comune.borgoamozzano.lucca.it

COMUNE DI CAPANNORI

27 gennaio ore 15.30 – canale youtube Comune di Capannori

La Giornata della Memoria attraverso i “dottorini” di Marlia ed Erno Erbstein

Le storie di Erno Erbstein, allenatore della Lucchese in serie A, e dei “Dottorini di Marlia” che, arrivati dall'Ungheria, trovarono a Capannori felicità e gratificazione professionale fino a quando non furono costretti a fuggire a causa delle leggi razziali

11 febbraio ore 18.00 – canale youtube Comune di Capannori

Presentazione del libro “Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria” di Silvia Dai Pra’. Partecipa l'autrice, introduce e coordina Armando Sestani, ISREC Lucca

Info: Comune di Capannori - 0583 936427 - artemisia@comune.capannori.lu.it

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

27 gennaio ore 10.00 - Scuola Secondaria di Primo Grado - IC Castelnuovo di Garfagnana, Via Roma

Il Comune e gli istituti scolastici di Castelnuovo di Garfagnana ricorderanno gli alunni vittime dell'internamento ebraico a Castelnuovo dal 1941 al 1943.

Dal 27 gennaio al 10 febbraio - pagina facebook Biblioteca Civica “Domenico Pacchi”

Video letture sul tema del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo a cura del gruppo lettori volontari della Biblioteca Civica e dei ragazzi della Consulta dei Giovani.

Dal 27 gennaio al 10 febbraio

Esposizione in tutti gli esercizi del capoluogo di due manifesti celebrativi della giornata della memoria e del giorno del ricordo. In collaborazione con l’Associazione "Compriamo a Castelnuovo"

9 febbraio - conferenza online

Presentazione del libro "Senza salutare nessuno: un ritorno in Istria" di Silvia Dai Pra'. L'autrice incontrerà gli studenti dell'ISI Garfagnana. Evento in videoconferenza.

Info: Comune di Castelnuovo Garf. - 0583 6448315 - f.pozzi@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

10 febbraio

Il Giorno del Ricordo consegna del libro "Il rumore del silenzio" agli studenti

In collaborazione con il Comitato 10 febbraio

Info: Comune di Castiglione di Garfagnana - 0583 69911, protocollo@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

27 gennaio ore 11.00 - canale youtube Comune di Coreglia Antelminelli

Concerto musicale con il gruppo amatoriale Ziribim Klezmer Band

Info: Comune di Coreglia Antelminelli - 058378152 int. 4 - i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it