Garfagnana



Giovedì al Museo: gli incontri de La Giubba

venerdì, 8 gennaio 2021, 20:11

Si parlerà di storia il 14 gennaio alle ore 21 nel primo appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale La Giubba di Piazza al Serchio per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba: il professor Oscar Guidi interverrà su “L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana nella seconda guerra mondiale”. Per partecipare all’evento onlineè necessariocompilare il modulo al link: bit.ly/gennaiomuseo tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

La conferenza tratterà della situazione creatasi nei primi anni 40 a Castelnuovo, quando vennero internate alcune decine di ebrei provenienti per la maggior parte dalla Germania e dalla Polonia. La lunga permanenza nella piccola cittadina consentì lo svilupparsi di relazioni di vario tipo tra questi ultimi e la popolazione locale. Oltre alle vicende prettamente storiche, si illustreranno il vivere quotidiano, le occupazioni, le ansie, gli atteggiamenti di questo piccolo nucleo di persone, per molte delle quali il futuro preparava l’annientamento nei campi di sterminio nazisti, mentre poche altre trovarono in Garfagnana la strada per la salvezza.

Oscar Guidi svolge attività di ricerca sul territorio della Garfagnana da più di 40 anni. Suoi campi di interesse sono stati principalmente l'archeologia preistorica, l'antropologia culturale e la storia contemporanea. Ha svolto campagne di ricerca in collaborazione con l'Università di Pisa, con la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, con la regione Toscana e vari Enti locali. E' laureato in Storia, Scienze Politiche e Giurisprudenza. Attualmente è dirigente dell’ISI Garfagnana, polo scolastico delle scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana.