Garfagnana : gallicano



Grossa pianta cade sulla provinciale, disagi al traffico

mercoledì, 6 gennaio 2021, 15:58

di loreno bertolacci

Ancora disagi legati al maltempo in Valle del Serchio. Oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, una grossa pianta è caduta sulla strada provinciale in prossimità di Gallicano, bloccando il traffico in entrambi i sensi di marcia per una buona mezz'ora.