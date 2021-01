Il Parco Nazionale dell'Appennino ha un nuovo direttivo

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 30 gennaio 2021, 14:43

"Il settore del turismo con il suo indotto nel 2019 rappresentava in Italia il 20% del Pil e in un solo anno ha perso ben 35 miliardi di euro": a parlare il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi

sabato, 30 gennaio 2021, 14:00

La sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteorologico con codice giallo per venti, mareggiate e rischio idrogeologico da oggi, sabato 30 gennaio alle 10 di domani, domenica 31

sabato, 30 gennaio 2021, 13:37

In Toscana sono 133.946 i casi di positività al Coronavirus, 603 in più rispetto a ieri (589 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 30 gennaio 2021, 10:31

E’ duro il commento del presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti a poche ore dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini

sabato, 30 gennaio 2021, 09:03

Il bilancio di un anno molto complesso e le prospettive per il futuro, non necessariamente in ottica Covid. A tracciarli è il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani

venerdì, 29 gennaio 2021, 19:09

La minoranza del gruppo consigliare “Per Vagli e Roggio” interviene in merito alla notizia che il Banco popolare avrebbe deciso di sopprimere l’agenzia di Vagli Sotto